القبض على سارقين بحمص واسترداد مبلغ 23 مليون ليرة

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي بحمص القبض على شخصين أقدما على سرقة مبلغ 23 مليون ليرة من محل تجاري في حي المخيم بمدينة حمص.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة : بأن عناصر من فرع الأمن الجنائي فور تلقيها شكوى من صاحب أحد محال بيع الألبسة في حي المخيم بمدينة حمص حول سرقة مبلغ مالي من محله باشرت عمليات التحري والاستقصاء وبعد المتابعة تم إلقاء القبض على شخصين اعترفا بارتكابهما جريمة السرقة.

وبين المصدر أن سرعة العمل ومنهجية المتابعة والتحري لدى عناصر الأمن الجنائي لم تعطيا فرصة للسارقين للتصرف بالمبلغ المسروق حيث تمت إعادته إلى صاحبه أصولاً في حين سيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص.

وألقت الجهات المختصة أمس القبض على سائق صهريج مخصص لنقل النفط الخام من حقول دير الزور حيث يقوم باستبدال المياه بالنفط في إحدى القرى المجاورة لمصفاة حمص قبل دخول الصهريج إليها.