عودة دفعة جديدة من المهجرين عبر ممر الصالحية إلى قراهم وبلداتهم بريف دير الزور

جهينة نيوز:

بعد تطهير قراهم وبلداتهم من مخلفات الإرهابيين عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين عبر ممر الصالحية إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها بفعل اعتداءات تنظيم (داعش) الإرهابي في ريف دير الزور.

وذكرت سانا أن عناصر الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجهات المختصة قاموا باستقبال الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم عبر ممر الصالحية الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية وتأمين جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم وتقديم الطعام والشراب لهم والرعاية الصحية ريثما تتم إعادتهم بشكل فوري إلى مناطقهم في إطار الجهود المبذولة لإطلاق عجلة الحياة الطبيعية في ظل الأمن والأمان الذي تعيشه المناطق المطهرة من الإرهاب.‏

بدورهم عبر عدد من الأهالي العائدين عن شكرهم للجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن إلى قراهم وبلداتهم وأزال الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو (داعش) قبل اندحارهم لمنع عودتهم وممارسة حياتهم الطبيعية مؤكدين استعدادهم للحفاظ على الإنجاز الذي تحقق بفضل دماء الشهداء والمساهمة في إعادة ما تم تدميره من قبل الإرهابيين.

وعاد منذ بداية الشهر الحالي نحو 800 شخص من المهجرين عبر ممر الصالحية بينهم عدد من العسكريين الفارين من الخدمة الإلزامية أو المتخلفين عنها من أبناء المحافظة بعد تسوية أوضاعهم مستفيدين من مرسوم العفو تمهيداً للالتحاق بالقطعات والتشكيلات العسكرية وذلك وسط احتفال جماهيري أقيم في قرية الصالحية بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية.