قاووق: تضحيات الجيش السوري والمقاومة أفشلت مخططات الأعداء

جهينة نيوز:

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه بتضحيات الجيش العربي السوري والمقاومة تحققت الانتصارات ضد الإرهاب والمخططات الإسرائيلية والأميركية في سورية والمنطقة.

ولفت قاووق خلال كلمة اليوم إلى أن “المشروع الأميركي انهزم في سورية وباتت أميركا اليوم تقر بفشلها ولا سيما أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب هو إقرار رسمي موثق بتقهقر وفشل أميركا في المنطقة”.

وشدد قاووق على أن الانتصارات التي تحققت ترسم معادلات جديدة في المنطقة وتعزز من قوة المقاومة وتضعف المحور الإسرائيلي السعودي الأميركي.

بدوره أكد رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان في تصريح أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية لن تنجح في التعمية والتغطية على إنجازات سورية وانتصارها في الحرب الإرهابية التي شنت عليها.