سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب

جهينة نيوز:

سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصري من مواطنتها الإعلامية والمذيعة ياسمين الخطيب، بعد تداول صورة لها وهي في أحضان المخرج والبرلماني المعروف خالد يوسف، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

ونشرت سما الصورة المتداولة عبر حسابها الشخصي على"إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: “صورة بعنوان عندما يلتقي الجمال والبرلمان.. وكان كتاب (ولاد المرة) هو أجمد كتابات الست دي”.

وأضافت: “صدقوني حاولت أصفي النية بس مالقتش مصفى مقاس البرجين دول عندي في البيت.. مصر كلها بقت أبراج ياجدعان.. الولية دي شتمتني قبل كده وأنا مش عارفاها مين دلوقتي بس عرفتها وجه الوقت اللي أرد لها الجميل”.

وأردفت الراقصة المصرية: “الشتاء صعب برضه وعايز حضن.. ماتظلموش الست دي بتدفي من السقعة”.

وكانت ياسمين الخطيب قد اعترفت، في بيان لها عبر حسابها على “فيس بوك”، أنها كانت متزوجة من خالد يوسف، وتم الانفصال بينهما منذ عدة سنوات.

وأشارت إلى أن شخصًا ما فتش في أوراقها القديمة، ضاربًا بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، ونشر صورة جمعتها بخالد يوسف خلال فترة زواجهما، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين