امرأة بين السمع وفقدانه.. تفقد القدرة على سماع أصوات الرجال

جهينة نيوز

أصيبت امرأة صينية بنوع نادر من فقدان السمع يجعلها غير قادرة على سماع أصوات الرجال، ولكن تسمع أصوات النساء فقط.

وتفصيلا، فوجئت السيدة عند استيقاظها من النوم بأنها غير قادرة على سماع صديقها، وبعد ذهابها مباشرة إلى المستشفى لتفقد حالتها، حاول الأطباء اكتشاف الأعراض الغريبة التي تشكو منها.

وباتت السيدة تعاني من فقدان السمع العكسي المنحدر، إذ تسمع فقط الترددات العالية، ويعتقد أن هذه الحالة لا تؤثر إلا في واحد فقط من حوالي 13 ألفا من المرضى، الذين يعانون من مشاكل في السمع.

وكانت السيدة قادرة على سماع كل كلمة من الأخصائية في الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة ولكن عندما دخل مريض شاب للغرفة، لم تستطع سماعه على الإطلاق.