النساء المصريات الأكثر اعتداء على أزواجهن..؟

جهينة نيوز

كشفت دراسة حديثة لمركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، عن قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا لأزواجهن، والذي بين أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في القائمة بنسبة 28%، وهي ما وصفته تقارير مختصة بالنسبة الكبيرة وظاهرة جديدة على المجتمع المصري.

ويلي مصر في ترتيب ضرب الأزواج أمريكا بـ23% ويليها بريطانيا بنسبة 17% ثم الهند بنسبة 11%. ووفقاً لمحاكم الأسرة المصرية، فإن 66% من إجمالي الدعاوى من النساء اللواتي يطلبن الطلاق أو الخلع يضربن أزواجهن، كما سجلت 1500 دعوى قضائية أمام المحاكم من أزواج يتهمون زوجاتهم بضربهم.