ماذا قالت صفاء سلطان عن باب الحارة بجزئه العاشر

جهينة نيوز

أعلنت الفنانة صفاء سلطان انضمامها إلى عائلة مسلسل "باب الحارة" في جزئه العاشر الذي يتم تحضيره حاليًا حتى يتواجد ضمن السباق الرمضاني المقبل للعام الحالي 2019.

وأعربت سلطان عن سعادتها بالتعاقد على الجزء العاشر لمسلسل "باب الحارة"، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه المشاركة أن تقدم للجمهور شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، إضافة إلى أنها انبهرت بالسيناريو وجعلها تشعر بأنه هذا الجزء سيلاقي نجاحات كما حدث في الأجزاء الخمسة الأولى، حيث أن الأحداث شيقة وجاذبة.

الجدير ذكره أن باب الحارة ليس المسلسل الوحيد الذي تشارك من خلاله الفنانة صفاء سلطان في موسم رمضان القادم، حيث أنها تشارك أيضًا في عدة أعمال أخرى ومنها: "مرايا 2019"، "راصور: دولار"، "ناس من ورق"، "بقعة ضوء 14"، والعديد من الأعمال الأخرى.