تنظيم ضبوط بحق المخالفين من موزعي مادة الغاز

جهينة نيوز

تنفيذاً لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديرياتها بالمحافظات بتكثيف دورياتها في الأسواق لمراقبة عمل مراكز وموزعي الغاز للحيلولة دون التلاعب بآلية التوزيع أو المتاجرة والبيع بسعر زائد وبالتالي اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين عملت المديريات على تنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق المتلاعبين بمادة الغاز.

ففي دمشق تم خلال اليومين الماضيين تنظيم (19) ضبطا تموينيا بحق القائمين على توزيع مادة الغاز بمخالفة البيع بسعر زائد وبحق بعض المطاعم لاستخدام الغاز المنزلي بدلا من الغاز الصناعي وتم حجز الأسطوانات البالغ عددها (105) أسطوانة غاز صناعي و (23) أسطوانة غاز منزلي.

وتركزت المخالفات في أحياء الميدان وباب مصلى وحي مساكن برزة وبرزة مسبق الصنع والمزة شيخ سعد وباب سريجة وحي الروضة والشيخ محي الدين

وفي ريف دمشق بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية ازدياد الطلب على المادة وحتى نهاية 2018 (13) ضبطا وبلغت الكمية المصادرة (50) أسطوانة.

وبلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية 2019 لغاية يوم أمس (11) ضبطا وبلغت الكمية المحجوزة 87 أسطوانة غاز منزلي و (50) أسطوانة غاز مطاعم.

وتركزت المخالفات في جرمانا والتل والكسوة وقدسيا والتل

فيما بلغ عدد الضبوط المنظمة في محافظة حماه خلال شهر كانون الأول من عام 2018 (16) ضبطا تموينيا شملت تقاضي أسعار زائدة وعدم مسك سجل لتدوين أسماء المستفيدين والمتاجرة بالمادة كما نظمت المديرية منذ بداية 2019 وحتى تاريخه (30) ضبط تمويني بمخالفات تقاضي أسعار زائدة وبيع أسطوانات الغاز في غير مكان الترخيص بقصد بيعها بأسعار زائدة وعدم مسك سجلات نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار.

بينما نظمت مديرية التجارة الداخلية في حمص (41) ضبطا بحق مراكز وموزعي مادة الغاز منذ بداية ازدياد الطلب على المادة وحتى تاريخه وشملت الضبوط :

(26) ضبط عدم الإعلان عن الأسعار و(6) ضبوط تقاضي سعر زائد و(2) ضبط حجب وإقصاء مادة الغاز و(2) ضبط مخالفة بيع الغاز في غير المكان المرخص له و(3) ضبوط بمخالفة عدم التقيد بمواعيد الفتح ومسط السجل بشكل غير نظامي و(2) ضبط بمخالفة الاتجار بمادة الغاز.

وفي اللاذقية بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق مراكز توزيع وموزعي مادة الغاز المخالفين (35) ضبطا شملت تقاضي سعر زائد بريف جبلة واستخدام أسطوانات الغاز المنزلي بالمطاعم والتصرف ب (45) أسطوانة خارج محل الترخيص بدعتور بسنادا وتم حجز السيارة كما تم مصادرة (100 ) أسطوانة بجبلة وتم أيضا حجز السيارة ومصادرة (19) أسطوانة بالرمل الجنوبي و(36) أسطوانة بقرية عين البيضا وحجز 3 سيارات وتوقيف المخالفين.

فيما تم تنظيم (50) ضبطا تموينيا متنوعا فيما يخص الغاز بحق مراكز و موزعي مادة الغاز بمحافظة طرطوس

كما نظمت مديرية التجارة الداخلية بحلب (22) ضبطا تموينيا بمخالفات نقص الوزن واحتكار المادة والاتجار بالمادة بحق عدد من موزعي و مراكز توزيع مادة الغاز.