حادث لمراهقة أمريكية شاركت في تحدي" بيرد بوكس"

جهينة نيوز

في محاولة للمشاركة في تحدي "بيرد بوكس"، قادت فتاة مراهقة سيارتها وهي معصوبة العينين فاصطدمت بسيارة أخرى، حسبما قالت الشرطة الأمريكية في ولاية يوتا.

ذكر قسم شرطة مدينة لايتون، يوم الجمعة، في حسابه على «تويتر»، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه حذر السائقين من المشاركة في التحدي الذي يحقق انتشارا واسعا.

ولتنفيذ التحدي على المشارك فيه عصب عينيه والتحرك بشكل طبيعي، أسوة بفيلم "بيرد بوكس" أو "صندوق الطيور" الذي عرضته شبكة "نتفليكس".

وغرد قسم الشرطة، قائلا: "تحدي بيرد بوكس أثناء القيادة.. نتيجته متوقعة"، ونشر صورة السيارتين المتضررتين. وذكرت تقارير أن السائقة في السابعة عشرة من عمرها، وسحبت غمامة على عينيها أثناء قيادتها لسيارة صغيرة على سرعة 35 ميلا في ساعة.

وقال ترافيس ليمان، من شرطة لايتون: "لم يستغرق الأمر طويلا حتى فقدت السيطرة على السيارة. من الصعب أن يفكر شخص ما في القيام بذلك.

إن المخاطر كبيرة للغاية للقيام بشيء من هذا القبيل أثناء القيادة"

وفي شهر كانون الاول استحوذ فيلم"بيرد بوكس" الشهير على اهتمام الجماهير، وأثار نقاشا بين ملايين المشاهدين خلال الأسبوع الأول من إطلاقه.

ولاقى الفيلم نجاحا كبيرا في الأسابيع الماضية، الذي يرتدي أبطاله غمامة على الأعين طوال مدة الفيلم، لتفادي خطر يصيب كل من يرفع الغمامة لمشاهدة ما يجري حوله.