ايقاف محطتي وقود في دمشق وطرطوس عن العمل لتلاعبهما بنظام البطاقة الذكية

جهينة نيوز

اكد مصدر في وزارة النفط انه تم إيقاف محطتي وقود (8 اذار) في طرطوس و(الشيخ سعد) في المزة بـدمشق عن العمل حتى إشعار آخر، ووقف التعامل معهما من قبل وزارة النفط، وذلك بسبب اساءتهما التعامل مع نظام البطاقة الذكية من خلال التلاعب بكميات الوقود المخصصة للمواطنين.

واضاف المصدر انه ومع بدء تطبيق نظام البطاقة الذكية، تم ضبط عدة حالات فساد وتهريب في قطاع المحروقات، وكشف حالات أخرى بسبب سهولة توثيق الشكوى في النظام الجديد، كما حصل في موضوع المحطتين المذكورتين اللتين تم إيقاف التعامل معهما بناء على شكاوى من المواطنين.