صورة إنسانية لطبيب نام في غرفة العمليات

جهينة نيوز

تداولت وسائل إعلام صينية صورة إنسانية مؤثرة لطبيب جراح، أخذ منه النوم مأخذه داخل غرفة العمليات، بعد ان انهى بطريقة ماراثونية إجراء 6 عمليات متتالية دون انقطاع.

وقضى الجراح 20 ساعة متواصلة، داخل غرفة العمليات في المستشفى الذي يعمل به بمقاطعة قويتشو في جنوب شرق الصين.

وعند انتهاء شانبييغ من القيام ب5 عمليات جراحية متوالية، كان قد جرى إحضار مريض إلى المستشفى فقد ذراعه في آلة فرم اللحم، فاضطر الطبيب للعودة إلى العمل من جديد، وإجراء جراحة استغرقت 8 ساعات أخرى.

وحسب موقع ''روتانا'' فقد انهى الجراح المتفاني في عمله عملية إعادة ذراع المريض، وجلس إلى جوار طاولة العمليات وحمل ذراع المريض للأعلى، حتى يصل الدم إليها وحتى لا تلمس أي شيء، ليغلبه النعاس أثناء حمله لها.

وسارعت إحدى الممرضات بإلتقاط صورة للطبيب وقامت بنشرها على الموقع الصيني ''WeChat''، ليعلق الجراج على صورة قائلا: ''أردت أن أغمض عيني وأرتاح، لم أكن أتوقع أنني سأنام''.

وقال في حديث صحفي، إنه بالرغم من أنه كان متعبا في ذلك الوقت، إلا أنه وافق على إجراء الجراحة لأنه شعر بأنه ما زال قادرا على التركيز، موضحا أن أسعد شيء بالنسبة إليه هو رؤية مرضاه يتعافون من أوجاعهم وأسقامهم.