سؤال امتحاني للطلبة عن فستان رانيا يوسف 'الفاضح' في جامعة مصرية

جهينة نيوز

مازال فستان الممثلة المصرية رانيا يوسف يثير جدلا، حيث وصل إلى إحدى الجامعات المصرية، من خلال طرح أحد الأساتذة سؤالا في الامتحان وتوجه به للطلبة محوره فستان ''رانيا يوسف''.

وانتشرت مؤخرا، نسخة من ورقة امتحان وضعها أحد الأساتذة في كلية الآداب بقسم الإعلام في جامعة سوهاج جنوب القاهرة، حيث تعلق محتوى سؤاله الأول بفستان الممثلة رانيا يوسف الذي أثار انتقادا واسعا، الشهر الماضي.

وفي سؤاله، طلب أستاذ مادة الإعلام المتخصص تطبيق أنواع التغطية الصحفية للشؤون الفنية على "ارتداء الفنانة رانيا يوسف لـ(الهوت شورت) في ختام مهرجان القاهرة"، وتحديد أنسب فنون وأشكال الكتابة الصحفية الملائمة للتغطية، وكتابة خمسة أسئلة غير تقليدية توجه للفنانة رانيا يوسف أثناء الحوار معها.

كما وصفت رئيسة قسم الإعلام بالكلية السؤال بأنه "أسلوب تطبيقي ممتاز للطلاب، ويتواكب مع الأساليب الجديدة في وضع أسئلة الامتحانات، لأنه يتضمن تطبيقًا عمليًا على قضية أثارها الإعلام وشغلت الرأي العام، وبالتالي لا يوجد أحد من الطلبة يجهلها"، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم''.

وأشارت إلى أن السؤال "لم يثر القضية في حد ذاتها، وإنما تضمن كيفية التناول الإعلامي لها باعتبارها شكل من أشكال فنون الكتابة الصحفية في الصحافة الفنية التي تتضمنها مادة الإعلام المتخصص إلى جانب التغطية الرياضية والسياسية"

يذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف، قد ارتدت فستانا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، اعتبره كثيرون "فاضحا"، ومخالفا للتقاليد والأعراف السائدة، ولاقى استهجانا واسعا، حيث كان فستانا شفافا أسود اللون، وأسفله بطانة سوداء داكنة أشبه بالمايوه المكون من قطعة واحدة.