نسور قاسيون يواصلون تدريباتهم للقاء منتخب استراليا وسط حالة من الانسجام بين اللاعبين

جهينة نيوز

يواصل منتخب سورية لكرة القدم تدريباته بإشراف المدرب الجديد فجر إبراهيم تحضيراً لمباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نهائيات آسيا لكرة القدم عندما يلاقي نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء القادم عند الساعة الثالثة والنصف.

وحرص المدرب إبراهيم في يومه الثاني مع المنتخب على تعزيز حالة الانسجام بين اللاعبين من خلال برنامجه الذي تضمن حصة تدريبية نوعية مسائية سبقها تخصيص فترة سباحة لمدة ساعة لجميع اللاعبين في جو امتاز بالثقة والتفاؤل بقدرة نسور قاسيون على تحقيق الفوز وضمان التأهل.

وتحدث إبراهيم مع اللاعبين عن أهمية استعادة ثقة الجمهور من خلال تقديم عرض يليق بسمعة المنتخب الوطني والتمسك ببطاقة العبور للدور الثاني مطالبا إياهم بالابتعاد عما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والتركيز على المباراة المصيرية أمام أستراليا.

وركز المران المسائي على سرعة الانتقال من الحالة الدفاعية للهجومية وبالعكس وتحديد مهام كل لاعب داخل المستطيل الأخضر.

ويستكمل المنتخب تحضيراته اليوم عبر تخصيص فترتي عرض فيديو لأبرز الملاحظات التي سجلها فجر إبراهيم للمنتخب في مباراتيه السابقتين وكذلك للمنتخب الاسترالي يعقبها مران مسائي في الملعب التدريبي المخصص للمنتخب في نادي العين.