الحكم بالسجن على''هاكر'' قطع الإنترنت عن دولة بكاملها

جهينة نيوز

قضت محكمة في بريطانيا بالسجن 3 سنوات على ''هاكر'' يحمل الجنسية البريطانية، بعد أن قام بعملية قرصنة إلكترونية أسفرت عن قطع الإنترنت عن دولة إفريقية بأكملها.

منفذ الهجمة الإلكترونية هوشاب يبلغ من العمر 30 سنة يدعى دانييل كاي، و أطلق العديد من الهجمات على شركة ''لونستار'' الليبيرية المزودة لخدمة الإنترنت في شهر أكتوبر من العام 2015، ووصلت قوة الهجوم إلى حد قطع الإنترنت عن دولة ليبريا بالكامل.

وأقر دانييل كاي بارتكابه الواقعة، معترفا بأنه قام بإنشاء شبكة "بوت نت" ضخمة وسخرها عندما كان يعيش في قبرص، لتنفيذ هجمات "دي دوس" أو "الحرمان من الإنترنت" على شركة "لونستار".

وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، إن أحد كبار الموظفين بشركة "سيلكوم" المنافسة لشركة "لونستار" قام باستئجار الهاكر البريطاني لهذا الغرض، لكن التحقيقات لم تثبت أن الأولى كانت على علم بذلك.

وقال رئيس الوكالة البريطانية، مايك هوليت، إن دانييل كاي كان يعمل كـ"هاكر مرتزق"، وأن نشاطاته أضرت بالعديد من الأعمال والشركات حول العالم، وكبد ضحاياه خسائر بملايين الدولارات.

ومن القضايا الأخرى المتهم فيها كاي هي تنفيذ هجمات إلكترونية على شركة اتصالات ألمانيا، أثرت في حوالي مليون عميل للشركة في تشرين الثاني عام 2016.