في بادرة طيبة من جورج وسوف.. تبرع بأرباح أغنيته الجديدة لمركز علاج القلب للاطفال في لبنان

جهينة نيوز

أطلق سلطان الطرب جورج وسوف أغنيته الجديدة "حال الجريح" مباشرةً من مركز قلب الأطفال في المركز الطبي في الجامعة الأميركيّة في بيروت AUBMC، جامعاً بين الموسيقى والتكنولوجيا وعمل الخير، حيث عقد مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة، أعلن من خلاله عن دعمه لجمعية Gift of Life Lebanon من خلال التبرع بعائدات اليوتيوب الناتجة من أغنية "حال الجريح" إلى الجمعية التي سبق وعيّنت الفنان جورج وسوف سفيرا لها سنة 2015.

‎ويصف الوسوف في أغنيته الجديدة خيبة أمله في الناس لانعدام حسّهم الإنساني والخيري مع أخيهم الإنسان الآخر المتألّم أو الجريح. وذكر في حديثه أنه "مع تطوّر العصر والتكنولوجيا كان لا بد من التفكير بأساليب جديدة لمساعدة الغير، فأتت فكرة إطلاق الأغنية والكليب بأسلوب يستخدم التكنولوجيا والموسيقى لتحقيق أهداف إنسانيّة، فتذهب الأرباح من مشاهدة أغنيتي الجديدة "حال الجريح" على اليوتيوب لمساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض التشوه الخلقي في القلب وهم بحاجة لجراحة في القلب"، وأضاف "شو في أحلى من انو غنية تمنح فرصة الحياة لقلوب أطفال ما زالت طاهرة".