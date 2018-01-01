ما هي قصة زواج خالد يوسف من ياسمين الخطيب وطلاقهما من بعض؟

جهينة نيوز

انشغل الوسط الفني المصري خلال الساعات الماضية بقصة زواج الإعلامية ياسمين الخطيب وطلاقها من المخرج خالد يوسف، هي التي تم الكشف عنها منذ ساعات من خلال تسريب صورة لخالد يوسف وهو يحتضن الخطيب.

بادرت ياسمين بنشر ردّ على الصورة ببيان جاء فيه: "منذ أعوام، أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهّن البعض بأنّ الزوج هو رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علاّن. وآلمني – جداً – ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أنّ الزواج عهد لا عقد... عهد شرطه الحب، وليس عقداً شرطه المهر" .

وأضافت الخطيب: "ولمّا ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فكُّ اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيل ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على فيسبوك".

‫وتابعت: "كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والاحترام.. اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!".

وأوضحت ياسمين الخطيب: "فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقّق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم... كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها".

خالد يوسف رد على ياسمين بتصريح مقتضب عبر "تويتر" قال فيه: "تعوّدت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وكنت قد أعلنت من قبل أنني لن أردّ على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

من ناحيتها، كتبت زوجة خالد يوسف شاليمار شربتلي، رداً على ما تم تداوله من زواج زوجها، من دون أن تتحدث عن ذلك بوضوح قائلة: "لماذا يتصوّر بعض البشر من الدهماء أنهم حين يكتبون تعليقاً سخيفاً فنحن سنصمت ولن نردّ ونقهر؟ إطلاقاً، فهم لا يعرفون أن برج الدلو أمثالي لا يتركون ثأرهم في الحياة، ولو بكلمة حقيرة تليق بتطاولهم غير المفهوم أو المقبول. لماذا يلجأ البعض إلى أن يحيلك في لحظة على إنسان يستمتع بإذلاله كما يستحق وأكثر؟".

واتضح أن مصادر مقربة من الطرفين أنّ الخطيب هي التي سرّبت الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وذلك سعياً منها إلى وضح المخرج أمام الرأي العام، بالإضافة إلى إعادة الأنظار ووسائل الإعلام إليها من جديد بعدما غابت عنها خلال الفترة الماضية.