وفد برلماني إيراني إلى سوريا لتعزيز العلاقات

جهينة نيوز

توجه رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه إلى سوريا اليوم الأحد لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن "وفد برلماني إيراني اتجه صباح اليوم إلى سوريا برئاسة رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه".

وأضافت الوكالة "سيلتقي الوفد الإيراني بعدد من المسؤولين السوريين" موضحة "الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الإيرانية السورية في فترة ما بعد داعش".