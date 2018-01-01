بالفيديو.. سماء البرازيل تمطر عناكب!

جهينة نيوز

فوجئ السياح والسكان في منطقة ريفية جنوب ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل بسيل من العناكب تسقط عليهم من السماء في شبكة ضخمة غير مرئية.

وبحسب الخبراء فإن هذه الظاهرة المذهلة تحدث في المناطق الريفية البرازيلية في الطقس الحار والرطب.

وقالت عالمة الأحياء كريستينا آن ريميس، إن تلك العناكب غير ضارة ولا تسبب حوادث، كما أن سمها ليس خطراً على البشر..

والتقط شاب يدعى جواو فونسيكا، مقطع فيديو للواقعة، تداوله الكثير من 32 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب أنه كان في رحلة مع عائلته إلى مزرعة أجداده، على بعد حوالي 250 كلم شمال شرق ساو باولو، ولاحظ أن السماء مغطاه بنقاط سوداء، الأمر الذي أصابه بالخوف، وبخاصة عندما سقط أحدها عليه، ليتبين أنه أحد العناكب.