حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظتي ريف دمشق واللاذقية بسبب تشكل الجليد.

وأشارت الإدارة في نشرة لها اليوم إلى أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق قطنا دربل حينة عين الشعرا السودا عرنة قلعة جندل قطنا سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وفي منطقة القطيفة طريق جبعدين سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفى محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد جاهزية سياراتهم قبل السفر وخاصة المكابح وماسحات الزجاج والانوار الخاصة بالضباب وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق وفى الانفاق والجسور والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.