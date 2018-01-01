جيش العدو الاسرائيلي ينهي عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد نهاية عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان وذلك بالتزامن مع إعلانه العثور على نفق خامس سيتم تدميره في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في صفحته على موقع فيسبيوك إنه "مع اكتشاف النفق الإرهابي (الخامس) تم استكمال كشف جميع المسارات، التي جرى حفرها من قبل حزب الله وخرقت الحدود إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أنه بناء على ذلك فإن تصل عملية "درع الشمال" لكشف وإحباط الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود تصل إلى نهايتها.

كما أوضح أن "تدمير الأنفاق شكل ضربة لقدرات حزب الله وقدرته على تطبيق خطته في المسار تحت الأرضي، بالإضافة إلى تحسين الواقع الأمني في الجبهة الشمالية".

وكان جيش العدو أعلن في 4 ديسمبر كانون الاول 2018 البدء في عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع الشمال" وقال إن هدف العملية هو العثور على أنفاق "حزب الله" التي تصل إلى داخل إسرائيل وتدميرها.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم استخدام قدرات تكنولوجية وعملياتية واستخبارية متقدمة ومتنوعة لكشف الأنفاق.

وأضاف أنه مع استكمال مرحلة الكشف والإحباط سيواصل الجيش المهمة الدفاعية الواسعة على الحدود اللبنانية مع ربط وسائل وتكنولوجيات متنوعة ومواصلة بناء العائق (الجدار) الأمني، كما سيستمر العمل على كشف الأنفاق بشكل دائم على الحدود مع لبنان.

وحمل جيش العدو الحكومة اللبنانية المسؤولية عن كل ما يحدث داخل الأراضي اللبنانية.حسب زعمه.

المصدر: RT