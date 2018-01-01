امرأة قاتلة تتوج ملكة جمال السجون

جهينة نيوز

توجت برازيلية مدانة بجريمة قتل تدعى فيرونيكا فيروني، بلقب ملكة جمال السجون في البرازيل لعام 2018.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن المسابقة التي حظيت بالكثير من اهتمام وسائل الإعلام في البرازيل، أقيمت في محاولة لمساعدة الفتيات السجينات على نسيان معاناتهن في السجن.

وأضافت إن المسابقة السنوية في دورتها الثالثة عشرة، حملت اسم ملكة جمال “تالافيرا بروس”، ومن بين مئات السجينات، وصلت 10 نساء فقط إلى المسابقة.

فيرونيكا فيروني الفائزة باللقب تقضي 15 عاما في السجن، بعد إدانتها بقتل عشيقها عن طريق خنقه حتى الموت بحزام، في غرفة فندق، عندما كانت مراهقة عام 2011، وعرفت باسم “الشقراء القاتلة” خلال محاكمتها.. وقالت فيروني: إنها كانت تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، لكن والدتها لم تسمح لها بذلك.

وتعتبر هذه المناسبة وقتا للاستمتاع بالأزياء المختلفة، كما يحتكم الاختيار إلى مدى جمال السجينة وجاذبيتها، وتحصل صاحبتا المركز الأول والثاني على جائزة عبارة عن مروحة، ومكواة لفرد الشعر.

روكيل رودريجيز، إحدى المشاركات في المسابقة، والتي تبلغ من العمر 28 عاما قالت: إنها دخلت السجن بينما كانت ابنتها تبلغ 9 أشهر، والآن تبلغ الطفلة 5 سنوات.

وقالت منسقة السجون النسائية في ريو دي جانيرو، آنا كريستينا فولهاربر: إن توفير الأنشطة طريقة لإعادة الاندماج الاجتماعي للنساء، لجعلهن يفكرن في التغيير.