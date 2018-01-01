"يوميوري" اليابانية: واشنطن تقترح على بيونغ يانغ عقد لقاء قمة بفيتنام في شباط القادم

جهينة نيوز

قدمت الإدارة الأمريكية اليوم الأحد مقترحا لكوريا الشمالية بعقد لقاء قمة بين زعيمي البلدين في فيتنام منتصف شهر فبراير شباط القادم.

ونقلت صحيفة "يوميوري" اليابانية عن مصادر دبلوماسية يابانية وأمريكية وكورية شمالية قولها إن "كوريا الشمالية تدرس المقترح في الوقت الحالي ولا يوجد رد رسمي حتى الآن"​​​.

ويأتي ذلك بعد تصريح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال زيارته الأخيرة للصين، بأنه على استعداد لبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع ترامب فعالا.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن سابقا أنه يتطلع للقاء مع زعيم كوريا الشمالية، الذي أعلن أثناء خطابه بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة عن استعداده لعقد قمة مع رئيس الولايات المتحدة في أي وقت، محذرا مع ذلك من أن نهج بلاده قد يتغير، في حال قيام واشنطن باختبار صبر بلاده و"الضغط عليها بالعقوبات".

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء لقاء القمة، الذي عقده الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي في سنغافورة يوم 12 مايو ايار الماضي، وما تم خلاله من اتفاق مبدأي حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.