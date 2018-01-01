سعر فلكي لبيع نجم توتنهام الاول "هاري كين"!

جهينة نيوز

ذكرت تقارير صحفية أن توتنهام حدد أخيرا سعر نجم يسيل لعاب أقوى الفرق في القارة الأوروبية.

ومن شأن هذا المبلغ الفلكي أن يدفع الفرق الراغبة في الاستفادة من خدمات نجم" السبيرز" إلى إعادة حساباتها من جديد. وحدد توتنهام سعرا كبيرا للغاية من أجل التخلي عن خدمات هاري كين فقد ذكر موقع "دويتشه فيله" أن توتنهام لن يبيع نجمه الأول هاري كين بسعر يقل عن 350 مليون يورو وأضاف أن توتنهام يهدف من خلال هذا السعر الكبير إلى إغلاق الباب على الفرق، التي ترغب في الظفر بخدمات الدولي الإنجليزي الهداف.

هذا وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة من أكثر الفرق المهتمة بالفوز بخدمات هاري كين إذ يطمح "الميرنغي" إلى التعاقد مع كين من أجل حل مشاكل الفريق الهجومية وتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. أما برشلونة فإنه يرى في هاري كين الخليفة المحتمل لنجمه لويس سواريز الذي اقترب من بلوغ الـ 32 عاما. ويتصدر هاري كين (25 عاما) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ 14 هدفا في حين تنتظر "السبيرز" مباراة قوية اليوم الأحد أمام مانشستر يونايتد برسم الأسبوع 22 من "البريميرليغ".