نقيب الصيادلة: حليب الأطفال وصل سورية وطرحه في الاسواق بداية الأسبوع القادم!

الأحد, 13 كانون الثاني 2019 الساعة 09:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

نقيب الصيادلة: حليب الأطفال وصل سورية وطرحه في الاسواق بداية الأسبوع القادم!

جهينة نيوز

أكدّ نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن أن حليب الأطفال بكل أنواعه أصبح داخل سورية، وقد تم أخذ عينات منه للتحليل، حيث سيتم طرحه في الأسواق بداية الأسبوع القادم وتوزيعه على جميع الصيدليات.

وعن سبب التأخير في وصول حليب الأطفال إلى سورية أوضح د.الحسن لصحيفة تشرين أن ذلك يعود إلى الحصار الأمريكي الظالم على إيران، حيث منعت أي باخرة من الخروج من إيران، مؤكداً أن الشحنة التي وصلت سورية كبيرة وتكفي عدة أشهر قادمة، وحالياً لم تعد توجد أي مشكلة في توافر المادة.

نقيب الصيادلة في سورية ذكر أنه توجد كل أنواع الحليب للأطفال في السوق السورية، وأنه في الأسابيع الماضية عندما فُقد الحليب الإيراني كانت هناك البدائل من عدة دول، منها سويسرا وهولندا.


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