أسطوانات غاز ناقصة الوزن في الأسواق.. إغلاق مطاعم بسبب نقص المادة.. قريباً التوزيع على البطاقة الذكية منعاً للتلاعب!

جهينة نيوز

ركزت الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد 13 كانون الثاني 2019 اهتمامها على مشكلة نقص مادة الغاز والتلاعب الحاصل في اسطوانتها من قبل ضعاف النفوس وبيعها بسعر مرتفع.

وقالت صحيفة تشرين ان بعض ضعاف النفوس من التجار وموزعي أسطوانات الغاز المنزلي ابتكر طريقة جديدة للسرقة والغش من خلال التلاعب بكمية الأسطوانة وبيعها بأقل من الكمية المحددة، فقد وصلت عشرات الشكاوى إلى الصحيفة تشكو من حصول أغلبية المواطنين على أسطوانة الغاز بسعر 6000 ليرة، وبعدها تبين أن وزنها ناقص عن الكمية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد.

وقال المواطن سعيد من سكان جرمانا يقول: بعد وقوفي أكثر من ثلاث ساعات للحصول على الأسطوانة، وعندما حصلت عليها ووصلت إلى البيت تفاجأت بأن الأسطوانة ناقصة الوزن لأكثر من ستة كيلوغرامات ولدى مراجعتي للموزع كان رده بأنه حصل عليها بهذا الوزن، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من قبل حماية المستهلك بشكل أكبر لضمان عدم التلاعب من الموزعين.

رئيس دائرة حماية المستهلك في ريف دمشق علي مظلوم أكد عدم ورود أي شكاوى بوجود نقص في كميات أسطوانات الغاز المنزلي التي يتم توزيعها على المواطنين، وفي حال وصول أي شكوى إلينا لمثل هذه المخالفة المذكورة تؤخذ أسطوانة الغاز لتحديد كمياتها وفي حال ثبوت المخالفة يتم إغلاق المحل المرتكب للمخالفة ومصادرة كل بضائعه وتحويله للمحاكمة.

كما أنه خلال أزمة انقطاع الغاز مؤخراً قام بعض التجار وأصحاب المحلات باحتكار أسطوانات الغاز لبيعها بسعر أعلى، وقد تم تنظيم 11ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق بحق موزعي مادة الغاز المنزلي إضافة لمصادرة 60 أسطوانة خلال الشهر الماضي بسبب البيع بسعر زائد أو الامتناع عن البيع (الاحتكار)، وتنوعت الضبوط بين مناطق جرمانا وصحنايا وجديدة عرطوز وقدسيا، فقد وصل سعر مبيع أسطوانة الغاز إلى 6000 ليرة نتيجة جشع بعض الموزعين.

على ذمته

بدوره المهندس منصور طه مدير الغاز في مدينة دمشق وريفها نفى وجود أي نقص في الوزن أو زيادة في السعر على أسطوانات الغاز التي تتم تعبئتها في وحدات التعبئة التابعة للشركة العامة للغاز التي تتبع لها عدة فروع موجودة في مناطق (عدرا _القطيفة _القنيطرة ) موضحاً أن أسطوانة الغاز المنزلية النظامية يبلغ وزنها وهي مملوءة 24,3 كغ والفارغة تبلغ وسطياً 14 كغ وتتم تعبئة الأسطوانة الواحدة بكمية 10كغ من مادة الغاز حسب قرار وزارة الاقتصاد والتي حددت سعرها أيضاً بـ2650 ليرة، مؤكداً أن أي مخالفة غش أو نقص في الوزن أو ارتفاع في السعر من مهام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محذراً جميع المواطنين من السيارات الجوالة غير المرخصة والمحال التي تقوم ببيع الأسطوانات غير مضمونة وقد تقوم بالغش بالوزن والسعر داعياً جميع المواطنين إلى الاعتماد على مراكز التوزيع المعتمدة والسيارات المرخصة، إذ يتم التوزيع بإشراف اللجان المختصة وأعضاء المخاتير في كل منطقة أو من مراكز السورية للتجارة، لافتاً إلى أن هناك سيارات جوالة تقوم بتوزيع أسطوانات الغاز كل يوم لمنطقة معينة وتحدد المناطق حسب الحاجة، مطالباً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تتعرض لها هذه المادة وأن يحدد مركز شراء الأسطوانة لتتم المعالجة فوراً، لافتاً إلى أنه عند وجود أي مخالف أو نقص وتلاعب في الأسعار يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم المباشر 4470218 أو رقم التموين 119_120.

وكشف طه عن تعميم جديد لضبط عملية التوزيع تم إصداره مؤخراً لضبط عملية التوزيع تم تعميمه مؤخراً على جميع رؤساء البلديات، وذلك من خلال تشكيل لجان جديدة تتضمن وجود مندوبين لثلاث جهات رئيسة على كل عملية توزيع، وهم رئيس البلدية ومندوب عن التموين ورئيس لجنة الحي، وقد تم تطبيق التعميم منذ بداية هذا العام وهذا الإجراء سيضمن توزيع المادة ريثما يتم تطبيق البطاقة الذكية والذي سيبتّ قريباً.

وأوضح طه أن سبب النقص الحالي في المادة هو الأحوال الجوية التي أدت لإغلاق الموانئ البحرية وعدم القدرة على تفريغها، ما نتج عنه عدم توفر كميات كافية من الغاز السائل، واعداً بوصول كميات جديدة من الغاز مع بداية الأسبوع المقبل وبتحسن ملحوظ في الكميات المتاحة للمواطنين، وأكّد طه أنه مع نهاية شهر كانون الجاري ستضاعف الكميات وتعود لما كانت عليه.

بدورها رصدت صحيفة الوطن الفوضى والتشابكات بين المستهلكين أثناء عملية توزيع الغاز المنزلي للمستهلكين ليل الجمعة الماضية في مدينة جرمانا، الذي جرى مع وصول ليل الجمعة سيارتين معبأتين بكمية 600 أسطوانة عائدة لمتعهدي المادة تم توزيعها في منطقة القريات وأمام البلدية الجديدة، وتجمّع أكثر من خمسمئة شخص للحصول على المادة في القريات عاد أغلبهم بلا أسطوانات لا بل إن البعض منهم خسر أسطواناته الفارغة نتيجة التدافع والمعارك على الدور الذي لم تستطع جميع الجهات الحاضرة ضبطه.

ولم تختلف مجريات عملية التوزيع التي جرت بجانب البلدية عن سابقتها ليعود جمع غفير ممن حضر خاوي الوفاض.

كما أغلقت بعض مطاعم المدينة بسبب فقدان المادة خلال الفترة الماضية، فيما حافظ بعضهم على عمله عن طريق تأمين الغاز من السوق السوداء، ويؤكد صاحب مطعم فروج وشاورما لـ«الوطن» أنه يدفع ثمن أسطوانة الغاز من الحجم الكبير 12 ألف ليرة في حين أن سعرها الحكومي لا يتجاوز 4500 مبيناً أن حاجة مطعمه 6 أسطوانات غاز يومياً.

وكان محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم قد زار البلدية يوم الجمعة للاطلاع على الواقع الخدمي ووجه بتأمين المادة للمدينة عبر 600 أسطوانة يوم الجمعة و1000 أسطوانة يوم السبت و600 أسطوانة يوم الأحد.

وكشف محافظ الريف في حديثه في البلدية أن حصة ريف دمشق من إنتاج أسطوانات الغاز لم يتجاوز 10 آلاف أسطوانة خلال الفترة الماضية من أصل 50 ألفاً حاجة الريف.

مدير غاز دمشق وريفها منصور طه أكد في تصريح لـ«الوطن» ما قاله المحافظ مبيناً أن اعتباراً من أمس السبت سيعود الفرع لرفع الطاقة الإنتاجية من أسطوانات الغاز لتقارب 35 ألف أسطوانة غاز يومياً وذلك بعد أن وصلت التوريدات من المادة.