تكلفة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تتجاوز المبلغ المطلوب لبناء الجدار على الحدود  

جهينة نيوز

تجاوزت تكلفة "الإغلاق" الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية للحكومة الأميركية المبلغ الذي يطالب به الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك

و طال الإغلاق الحكومي المستمّر في الولايات المتحدة منذ 22 كانون الأوّل الماضي على خلفية الخلافات بين ترامب والمشرعين بشأن تمويل بناء الجدار على الحدود 9 هيئات، أو نحو ربع الحكومة الأميركية.

و وفقا لتقرير أعدته قناة " سي أن بي سي " الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ستكون أكبر من المبلغ الذي يطالب به الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود.

وأشارت "سي أن بي سي" إلى أنه استنادا إلى توقعات محللي شركة Wells Fargo الأميركية للخدمات المالية، سيكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأميركي ملياري دولار في الأسبوع.

أما تقديرات مؤسسة S&P Global، وهي أكثر تحفظا، فإن تكلفة الإغلاق الحكومي قد بلغت حتى يوم الجمعة 11 كانون الثاني 3.6 مليار دولار. وهي تتوقع أن يكلف كل أسبوع من الإغلاق نحو 1.2 مليار دولار أو 0.05 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ربع سنة.

وقالت بيث آن بوفينو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في S&P Global Ratings إنه "في حال استمر الإغلاق الحكومي الجزئي لأسبوعين إضافيين، نقدر تأثيره الإجمالي بـ 6 مليارات دولار، ما سيكون أكبر من التمويل المطلوب لبناء الجدار على الحدود، وهو 5.7 مليار دولار".

و يعتبر هذا " الإغلاق " هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثاني والعشرين ليل الجمعة - السبت حيث تجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 كانون الأول، الـ21 يوما التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996على خلفية الخلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش بشأن الميزانية.

المصدر A F P/ JP news