حمد بن جاسم في لقاء تلفزيوني يطرح مقولة لا يمكن تفسيرها

جهينة نيوز

قال حمد بن جاسم ال ثاني في لقاء مع قناة روسيا اليوم أن قطر خرجت من الأزمة مع دول المحور الرباعي (مصر السعودية البحرين الامارات) أقوى و أضاف ابن جاسم "المواطن العربي و الخليجي لديه قدرة إستيعاب كبيرة رغم أنه مهمش" و أضاف أن "قطر أقوى و رغم أنها تكبدت خسائر معنوية و تكاليف مالية و لكنها خرجت أقوى من تكاتف المواطن".

و أضاف ابن جاسم في تصريح مستهجن لا يمكن تفسيره على الإطلاق "المواطن (القطري) شريك في قطر بالقرار و في (يوجد) دول خليجية المواطن شريك في القرار" و هو ما يعني حسب ترجمة ما قاله بكونه لا يتحدث العربية الفصحة أن المواطن القطري يشارك في الحكم في قطر و هناك بعض الدول الخليجية على غرار دولة قطر دون أن يكشف هذا السر علماً بأن قطر لا يوجد فيها برلمان يضم ممثلين عن الشعب ولا أحزاب تمثل فئات من الشعب ولا صحافة داخلية حرة حيث الحرية تقتصر على قناة الجزيرة التي لا تتطرق الى الشأن القطري الداخلي الا للتطبيل, و حتى البلديات في قطر جرت إنتخابات مؤخراً و لأول مرة بالتزكية لمرشحي السلطة, و المثير في تلك الإنتخابات هو الدعايات الإنتخابية رغم وجود مرشح واحد عن كل كرسي, و عليه لا يمكن تفسير تصريح ابن ثاني عن مشاركة المواطن القطري بالحكم.

و يذكر أن مواطني قطر ينتقدون الإنفاق الهائل للنظام القطري في شركات مفلسة في بريطانية و اليونان و غيرها من الدول في حين لم يتم تحسين وضع المواطن رغم أن قطر كانت تسجل فائض موازنة يعادل موازنات عدة دول عربية مجتمعة.