ترامب يرتكب خطأ جيوسياسي فادح

جهينة نيوز

ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ واضحا إذ قال علنا إن باكستان، الدولة النووية والحليفة للولايات المتحدة في بعض القضايا بجنوب آسيا، هي جزء من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا التصريح على لسان ترامب أثناء اجتماع عقده مع مسؤولين من حرس الحدود الخميس الماضي، حيث أبلغ مسؤول من جنوب تكساس الرئيس باحتجاز باكستانيين اثنين بين المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية.

وذكر ترامب، تعليقا على هذه المعلومات: "هكذا يحتجزون (حرس الحدود) أشخاصا من الشرق الأوسط، ويفعلون ذلك بشكل مستمر".

ولم يكن ذلك الخطأ الجغرافي الوحيد الذي اقترفه ترامب في تصريحه هذا، إذ ذكر اسم نيكاراغوا بين الدول غير المنتمية إلى أمريكا الوسطى التي احتجز مهاجرون منها، على الرغم من أنها تشكل جزءا من تلك المنطقة.