إطلاق صافرات الإنذار في محيط غزة و مزاعم العدو إطلاق صاروخ

جهينة نيوز:

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة" جراء إطلاق صاروخ من القطاع.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية أن المستوطنين سمعوا دوي صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" (عزاتا وشاعر هنيقف) بعد انفجارات كبيرة خلفها صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال طالب المستوطنين في غلاف غزة للاختباء في الملاجئ والأماكن المحصنة.

فيما قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفحص سبب عمل صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة".

وفي ذات السياق طالب رئيس المجلس الاستيطاني في "سدوت نيغيف" تامير عيدان مساء اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد فوراً على إطلاق صاروخٍ من قطاع غزة.

وقال عيدان وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية: "قبل أن ندخل مرة أخرى لمرحلة إطلاق صواريخ من حين لأخر وبالونات حارقة فالوقت ملائم الآن للرد عسكريا ضد غزة، فعلى الجيش الرد بكل قوة"، مضيفاً "آن الأوان للعمل ضد قادة حماس وإلغاء تحويل الاموال القطرية لغزة".