قتيل و عدد من الجرحى في جدة السعودية - فيديو

جهينة نيوز

شهد حي الحمدانية في مدينة جدة السعودية ليلة الجمعة إلى السبت مشاجرة جماعية عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

و تناقل ناشطون فيديو للمشاجرة التي أثارت جدلاً و إتهم ناشطون الشرطة بالتقصير فيما كتب أحدهم لان رجال الشرطة دخلوا بالواسطة لم يتمكنوا من حماية رجل قتل أمامهم, و يسمع في الفيديو إطلاق لعيارات نارية و إستعمال للسلاح الأبيض.

هذا وذكرت الأجهزة الأمنية بجدة أنها أطلقت تحقيقا في ملابسات المشاجرة التي شارك فيها نحو 15 فردا واندلعت إثر خلافات شخصية بينهم.

وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية: "باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جاريا لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين".

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف نقلت المصابين الـ3 إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.