الخارجية الايرانية تدعو المواطنين لعدم السفر الى جورجيا والسبب مرض!

جهينة نيوز:

دعت وزارة الخارجية الايرانية المواطنين لعدم السفر الى جورجيا حتى اشعار آخر في ضوء الانباء الواردة بشان تفشي انفلونزا الخنازير في هذا البلد.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الايرانية الیوم السبت انه في ضوء الانباء المتعلقة بتفشي انفلونزا الخنازير في جورجيا، لذا يُنصح المواطنون الاعزاء بالامتناع عن السفر الى هذا البلد حتى اشعار آخر الا للحالات الضرورية.

وقد أعلنت وزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية في جورجيا، وفاة 10 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس "H1N1" المعروف باسم إنفلونزا الخنازير.

وذكرت الوزارة في تصريح على لسان وزيرها دافيد سيرجينكو، الأربعاء الماضي، أن بعض المستشفيات و5 مراكز صحية في تبليسي، تعمل 24 ساعة منذ الكشف عن الإصابات, علماً بأن الولايات المتحدة تملك مخابر للأسلحة الجرثومية و البيولوجية في هذا البلد و قد أجرت تجارب على البشر.

هذا وقال سيرجينكو: إن 640 شخصاً يتلقون العلاج بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس، بينهم 39 حالة في العناية المركزة، مشيراً إلى وجود انخفاض في عدد المصابين بالفيروس الأسبوع الماضي بالمقارنة مع ما قبله.

وسُجلت أول حالة وفاة من "إنفلونزا الخنازير" في جورجيا في 24 من شهر ديسمبر الماضي في باتومي، وفي اليوم التالي توفي رجل في منطقة كوتايسي.

وفي سياق متصل، مددت وزارة التربية الجورجية عطلة رأس السنة للمدارس بسبب انتشار الإنفلونزا، وأعلنت في بيان لها تمديد العطلة حتى 18 يناير بدل الـ 15 منه.

وكان كبير أطباء المركز الوطني للرقابة على الأمراض في وزارة الصحة الجورجية، أميران غامكيرليدزه، قد قال في تصريحات إعلامية: إن فيروس "H1N1" لهذا العام اتسم بقدر أعظم من العدوانية، مشيراً إلى أنه لا يمكن حتى الآن اعتبار معدلات الإصابة في البلاد وبائية.