بتوجيه من السيد الرئيس.. العماد أيوب يزور نقاطنا العاملة في ريف حماة

جهينة نيوز:

بتوجيهات من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة – وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة تفقدية إلى بعض وحداتنا ونقاطنا العاملة في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم، ونقل إليهم محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، وتقديره لأعمالهم البطولية التي ينفذونها، وتصميمهم على مواصلة أداء الواجب المقدس في حماية الوطن والدفاع عنه.

وزود السيد العماد القادة الميدانيين بتوجيهاته لمتابعة المهام المقبلة، والعمل بكل ما يمكن ليكون عامنا الحالي عام النصر الناجز على الإرهاب وداعميه، واستمع سيادته منهم إلى طبيعة المهام والأعمال القتالية المنفذة في التصدي للمجموعات الإرهابية التي تعمل بشكل دائم على خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي من خلال التصعيد الإرهابي الذي ظهر بوضوح عبر الاستمرار بالاستهداف المتكرر للمواطنين الآمنين في ريف حماة الشمالي والغربي. كما أشاد سيادته بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون، مؤكداً أن معركتنا مستمرة للقضاء على الإرهاب بعزيمة صلبة، وإرادة لا تلين لمتابعة مسيرة البذل والعطاء في سبيل أن يبقى الوطن شامخاً أبياً بشموخ رجاله، مشدداً على أن النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على الإرهاب ورعاته لم تكن لولا إيمانها المطلق بالنصر، ووفائها التام للوطن، واستعدادها الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيله عزته وكرامته.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة والجنود الأوفياء للذود عن سورية وصون ترابها وكرامتها، يَصِلون الليل بالنهار بذلاً وعطاءً وتضحيةً في سبيل القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية الأبية.