منخفض متوسطي و الآخر قطبي و بدء انخفاض الحرارة غداً - التفاصيل

جهينة نيوز:

تتأثر البلاد خلال الأسبوع الحالي بمنخفضين جويين الأول “متوسطي ذو فاعلية على المنطقة الساحلية والأجزاء الغربية ويمتد إلى الداخل بتأثير أقل” والثاني “عام قطبي بارد الفاعلية على معظم مناطق البلاد بهطلات ثلجية وانخفاض بالحرارة وسرعة في الرياح”.

وفي التفاصيل أوضح المتنبئ الجوي هاشم شربا أن البلاد تتأثر ابتداءً من غد بمنخفض جوي متوسطي يبدأ تأثيره من ساعات النهار على شكل هطلات مطرية في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى تمتد تدريجياً خلال ساعات المساء إلى المناطق الداخلية.

وتوقع شربا أن تكون الهطلات غداً مطرية غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً على المناطق الساحلية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى وهطلات ثلجية بدءاً من 1400 متر.

ويشهد يوم الاثنين استمرارية بالهطلات للمنخفض ذاته على المناطق الساحلية والشمالية حتى صباح الثلاثاء وفق شربا الذي أوضح أن الفعالية القصوى للمنخفض بالمنطقة الساحلية والشمالية بينما الفعالية من متوسطة إلى ضعيفة في المناطق الداخلية.

أما المنخفض الثاني فيبدأ تأثيره يوم الثلاثاء وهو “منخفض جوي قطبي المنشأ” مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة ابتداء من المناطق الساحلية ويكون الجو غائماً ماطراً على الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطى ويمتد الهطل تدريجياً باتجاه الداخل.

وتوقع شربا أن تكون الهطلات الثلجية على ارتفاع 1100 متر خلال ساعات ليل الثلاثاء والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة فوق المناطق الغربية وسرعة الهبات قد تتجاوز 90 كم في الساعة في المناطق الساحلية والجزء الغربي من المنطقة الوسطى ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

وحسب شربا تكون ذروة تأثير المنخفض القطبي خلال “يوم الأربعاء” حيث يعم تأثيره كل مناطق البلاد ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات فوق معظم المناطق والهطلات الثلجية تكون ابتداء من 1000 متر خلال ساعات النهار وتصل إلى مستويات أقل في مدن مثل دمشق وحمص وحماة ولاسيما خلال ساعات المساء والليل.

ويطرأ انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات والرياح جنوبية غربية نشطة وسرعة الهبات تصل حتى 100 كم في الساعة ولاسيما في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية ويبقى البحر عالي ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس آخر أيام المنخفض فتنحسر الفعالية الجوية ابتداء من ساعات الصباح ويصبح الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لزخات متفرقة من المطر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة في حين تنشط في المناطق الشرقية والبادية وتبلغ سرعة الهبات 80 كم في الساعة.

وتكون درجات الحرارة ليوم الخميس أدنى من معدلاتها من 5 إلى 7 درجات مئوية والبحر منخفض ارتفاع الموج خلال ساعات الظهر ليصبح خفيفاً إلى متوسط خلال ساعات بعد الظهر ويصبح الجو شديد البرودة ليلاً ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الصقيع في المناطق الداخلية.

وبالنسبة ليوم الجمعة يكون الجو بارداً نهاراً وشديد البرودة ليلاً ويبقى التحذير من تشكل الجليد وحدوث الصقيع.