هواوي تطرد موظفا محتجزا في بولندا للاشتباه في قيامه بالتجسس

أعلنت شركة هواوي، اليوم السبت، إنهاء عقد العمل مع موظف احتجزته السلطات البولندية، يوم الجمعة للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وأفاد التليفزيون البولندي الرسمي في قت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على أحد مدراء القسم البولندي لشركة هواوي، وكذلك موظف سابق رفيع المستوى في وكالة الأمن القومي البولندية (ABW)، للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح الصين.

وجاء في بيان الشركة: "احتجز وانج وييجنج وهو موظف في مكتب هواوي في بولندا لانتهاكه القانون البولندي. كان للحادث تأثير سلبي على سمعة هواوي الدولية."

وقررت الشركة، على أساس القواعد الداخلية لعقود التوظيف، إنهاء عقد العمل مع المواطن الصيني وانج ويجين على الفور.

وأكدت الشركة أن Huawei تحترم دائما معايير وقوانين البلد الذي تعمل فيه، كما تطالب جميع موظفيها باتباع القوانين واللوائح ذات الصلة.