أردوغان: من حاول نقل الربيع العربي لبلدنا ودفننا في شتاء قارس يتجرع المرارة

جهينة نيوز:

رغم أنه أحد المطبلين للربيع العربي و أول من شارك بالعدوان على ليبيا و مستمر بإرسال السلاح للارهابيين في ليبيا و لازال يتباكى على الرئيس الاخواني نحند مرسي في سجون مصر, اعتبر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أن الجهات التي سعت لنقل "الربيع العربي" إلى تركيا فشلت في جهودها والآن تجني ثمار تصرفاتها.

قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم عقد بولاية قوجة إيلي: "إن الذين حاولوا نقل الربيع العربي إلى بلدنا ودفننا في شتاء قارس، يتجرعون الآن مرارة من ذات الكأس".

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن بلاده تمكنت من تعزيز قدراتها بشكل ملموس في الفترة الماضية، وأضاف في هذا السياق: "لو أن تركيا اليوم كما كانت في العهود السابقة، لتشكل الحزام الإرهابي بسوريا، ولتمزق العراق إربا، ولما بقي أي أثر من قضايانا الثابتة كفلسطين والبوسنة".

وأكد الرئيس التركي تصميم حكومته على تحقيق مزيد من الارتقاء في مجال الاقتصاد، وتابع: "عازمون على رفع سمعة بلادنا وشعبنا إلى مستوى أعلى".