بالصور.. أم مصرية عمرها 22 عاما تلد 5″ توائم “ والأب يشكو الفقر

السبت, 12 كانون الثاني 2019 الساعة 16:42 | مجتمع, أخبار المجتمع

بالصور.. أم مصرية عمرها 22 عاما تلد 5″ توائم “ والأب يشكو الفقر

جهينة نيوز:

شهد مستشفى قنا الجامعي بصعيد مصر، وضع سيدة مصرية 5 توائم، بعد إجراء عملية قيصرية لها استغرقت ساعتين، بمشاركة نحو 20 من أطباء النساء والأطفال والتخدير ومعاونيهم.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الأطفال الخمسة (4 ذكور وأنثي)، بحالة جيدة، باستثناء اثنين تم وضعهما بحضانة المستشفى حتى تستقر حالتهما الصحية، كما أن الحالة الصحية للأم جيدة ومستقرة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإن والد التوأم أكد أنه كان يعرف أن زوجته حامل في 4 توائم، لكنه فوجئ عقب الولادة بأنهم خمسة، مناشدا الحكومة بمساعدته بتوفير الألبان لهم خاصة أنه عامل في مجال البناء باليومية وحالته المادية صعبة.

وقال الدكتور أسامة حسين، مدير عام مستشفيات جامعة جنوب الوادي، إن الأم عمرها 22 سنة، ولم تحصل على أي منشطات.


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