130 ألف اسطوانة يوميا إنتاج الغاز المنزلي

جهينة نيوز

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أن وحدات تعبئة الغاز المنزلي تعمل حسب الاحتياج الفعلي ووصلت كمية الإنتاج إلى 130 ألف اسطوانة يوميا.

وأكد المدير العام للشركة مصطفى حصوية في تصريح لسانا أن هذه الكمية ستسهم اعتبارا من اليوم بتحسن ملحوظ في الكميات المتاحة للمواطنين وتلبية الطلب المتزايد على المادة والانتهاء بشكل تدريجي من الاختناقات الحاصلة حاليا.

وأشار حصوية إلى أن حصة دمشق من هذه الكمية هي 40 ألف اسطوانة يوميا مبينا أن حاجة سورية الفعلية من المادة هي 100 ألف اسطوانة يوميا وتمت زيادة الإنتاج اليومي لسد الفجوة التي حصلت خلال الفترة السابقة.