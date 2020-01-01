والد نيمار يحسم أمر عودة ابنه إلى برشلونة

جهينة نيوز

علق والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على التقارير التي قالت إن نجله يقترب من العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

ونفى والد نيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أن يكون نجله قريبا من العودة لناديه السابق برشلونة، أو أنه اجتمع بمسؤولي النادي الإسباني في الأيام الأخيرة".

وقام والد نجم سان جيرمان بنقل الخبر الأصلي الذي تحدث عن عودة نجله لبرشلونة وكتب عليه بالخط العريض: "خبر كاذب".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن نيمار يائس من اللعب في باريس سان جيرمان، ويرى أن النادي الفرنسي لا يملك مشروعا، وهو ما يجعله محبطا بالتواجد في الدوري الفرنسي، ويرغب في العودة إلى برشلونة مجددا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار طلب العودة إلى برشلونة 5 مرات، بعد رحيله إلى سان جيرمان، وتحدث والد النجم البرازيلي مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لعرض عليه مسألة عودة اللاعب إلى النادي الكتالوني، وقال له، "نيمار يشعر بخيبة أمل، وآسف على ما حدث".

ويحرص نيمار دائما على زيارة أصدقائه في برشلونة من حين لآخر، ما يدل على العلاقة القوية التي يمتلكها اللاعب البرازيلي بلاعبي الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز، كما أن تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أنه يستغل علاقته بنجوم البارسا، من أجل العودة إلى البلوغرانا مجددا.

يذكر أن اللاعب البرازيلي نيمار، انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع برشلونة في صيف 2017.