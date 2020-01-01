فجر ابراهيم: فرصة نسور قاسيون لاتزال قائمة للتأهل إلى الدور الثاني من نهائيات آسيا

جهينة نيوز

أجرى منتخب سورية لكرة القدم حصته التدريبية الأولى بإشراف مدربه الجديد فجر إبراهيم في الملعب التدريبي بنادي العين أمس استعدادا لمباراته المصيرية يوم الثلاثاء القادم مع منتخب استراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نهائيات آسيا لكرة القدم.￼وتسلم ابراهيم مهمة تدريب المنتخب خلفا للألماني بيرند شتانغه الذي تمت إقالته أمس الأول بقرار من اتحاد كرة القدم عقب الخسارة أمام منتخب الأردن.

وخلال اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين قال مدرب المنتخب: “إن الفرصة بالتأهل للدور الثاني قائمة وموجودة رغم صعوبة المباراة أمام استراليا وأنا هنا لثقتي بكم وبقدراتكم على تحسين الصورة وتحقيق نتيجة إيجابية نواصل بها مشوارنا في بطولة آسيا”.

وأضاف المدرب ابراهيم: سنعمل على الجانب النفسي مع تصحيح الأخطاء التي سجلت خلال المباراتين السابقتين لافتا إلى أن أبرز عوامل النجاح هي العمل بروح الفريق على قلب رجل واحد بإخلاص ومحبة.

إلى ذلك أطلقت رابطة مشجعي نسور قاسيون في الإمارات شعار (على الحلوة والمرة مع منتخبنا) لمؤازرة المنتخب في مباراته المصيرية لأن الفوز فيها الأمل الوحيد لمنتخبنا للتأهل إلى الدور الثاني بعد خسارته في الجولة الثانية أمام منتخب الأردن بهدفين دون رد وتعادله في الأولى مع فلسطين سلبا حيث يحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة الثانية بنقطة واحدة يليه المنتخب الفلسطيني بنقطة واحدة أيضا ويتخلف عنه بفارق الأهداف ويتصدر المنتخب الأردني الترتيب بست نقاط يليه منتخب استراليا بثلاث نقاط.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست في ختام الدور الأول إضافة إلى أفضل أربعة فرق تحل في المركز الثالث علما أن منتخبي الصين وكوريا الجنوبية تأهلا عن المجموعة الثالثة في ختام الجولة الثانية من الدور الأول بحلولهما أولا وثانيا وبالرصيد ذاته بست نقاط لكل منهما بينما فقد الفلبين وقيرغيزستان فرص التأهل وسيدخلان في الجولة الثالثة في مواجهة هامشية ولا يحملان في جعبتهما أي نقطة.

المصدر- سانا