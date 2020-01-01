متظاهرو السترات الصفراء يطالبون باستقالة ماكرون

جهينة نيوز

انطلقت مظاهرات السترات الصفراء الاحتجاجية ضد سياسات الرئيسي الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس وعدد من المدن الفرنسية للأسبوع التاسع على التوالي وسط انتشار كثيف لقوى الأمن والشرطة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالات الأنباء العالمية آلاف المتظاهرين يحلمون لافتات تدعو ماكرون للاستقالة فيما اغلقت قوى الأمن والشرطة الفرنسية مداخل الشوارع الرئيسية بسيارات الشرطة والشرطة الخيالة لمنع المتظاهرين من الاحتشاد في جادة الشانزيليزيه .

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قررت نشر خمسة آلاف شرطي ودركي في العاصمة وكذلك آليات مصفحة تابعة للدرك وفي المجموع تمت تعبئة نحو ثمانين ألفا من رجال قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا.

وأجبرت موجة احتجاجات السترات الصفراء في الشوارع خلال الشهرين الماضيين ماكرون على تقديم تنازلات سياسية شملت إلغاء زيادة مزمعة على ضريبة الوقود لمحاولة نزع فتيل الغضب من أزمة محسوسة في ميزانيات الأسر.

ووفقا لوكالة فرانس برس فإنه منذ انطلاق الاحتجاجات أصيب أكثر من 1500 شخص بينهم 53 جروحهم خطرة من جانب المتظاهرين كما قتل عشرة أشخاص معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.

وسجلت شعبية ماكرون تراجعا قياسيا بسبب سياساته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير ودفعت الفرنسيين إلى المطالبة بتنحيه وجملة من التغييرات.