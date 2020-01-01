غابارد تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية المقررة في 2020

جهينة نيوز

أعلنت تولسي غابارد عضو الكونغرس الأمريكي أنها سترشح نفسها للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها عام 2020.

وقالت غابارد في مقابلة مع محطة سي ان ان يتم بثها اليوم..”قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل”.

وكانت غابارد أكدت في تصريحات سابقة ان الحكومة الأمريكية قدمت على مدى سنوات دعما مباشرا وغير مباشر لمجموعات مسلحة تتحالف مع تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” أو تنضوي تحت لوائها في سورية وطالبت الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها واشنطن تسمية معارضة معتدلة.