تخفيف الحكم على راقصة مصرية قتلت خادمتها

جهينة نيوز

خففت محكمة النقض، حكم الإدانة الصادر بحق الراقصة “شمس” وأربعة آخرين، في القضية المتهمين فيها بقتل خادمة الراقصة بمحافظة الإسكندرية.

وقبلت المحكمة، الطعن المقام أمامها من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، واستبدلت حكم إعدام الراقصة المغمورة “أ.م” الشهيرة بـ”شمس” بالسجن 15 عاما، والسجن 5 سنوات لاثنين، والمؤبد لباقي المتهمين.

وكان المحكوم عليهم في القضية طعنوا أمام النقض، مطالبين بإلغاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية ضدهم الصادر في آب 2017 والذي عاقب الراقصة بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لوالدتها وشقيقتها واثنين آخرين لاشتراكهم جميعا في قتل المجني عليها “و.م” التي كانت تعمل خادمة لدي الراقصة.

وترجع الواقعة إلى قتل المتهمين المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها ضربا بأدوات رياضية، وسكبوا عليها ماء مغليا أحرق جسدها لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى لقتلها كما أنهم خطفوا المجني عليها قبل ارتكاب جريمتهم، وقطعوا صلتها بذويها أمدا طويلا حتى يتمكنوا من ارتكاب جريمتهم.