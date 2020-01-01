وزير الدفاع التشيكي الأسبق: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يسرع في حل الأزمة

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع التشيكي الأسبق الجنرال ميروسلاف كوستيلكا اليوم أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيسرع حل الأزمة فيها.

وشدد كوستيلكا في حديث لموقع "أوراق برلمانية الإلكتروني" على أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيؤدي إلى خلق الظروف الملائمة لتحقيق "الاستقرار" في هذا البلد لافتا في الوقت نفسه إلى أن العالم قد تغير والولايات المتحدة لم تعد اللاعب المهيمن الوحيد فيه.

وكان النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي البروفيسور يان كيللر أكد أن الأخطاء الكارثية التي ارتكبها الغرب تجاه سوريا والعراق وليبيا أدت إلى ضرب الاستقرار في الشرق الأوسط لافتا إلى أن روسيا أظهرت من خلال عملها وفق استراتيجيات واضحة في سوريا أنها تعمل لصنع السلام ولذلك تحصد سياستها التقدير على المستوى العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة.

فيما أكدت دول أخرى من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا كألمانيا وبريطانيا، أهمية استمرار عمل التحالف حتى القضاء على "داعش" نهائيا، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي كان بمثابة المفاجأة.