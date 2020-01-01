مجلة امريكية: خيانته لزوجته سبب طلاق أغنى رجل في العالم

جهينة نيوز

بعد ساعات قليلة من إعلان الملياردير الأمريكي ومؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس وزوجته ماكينزي طلاقهما كشفت مجلة عن تفاصيل مثيرة حول انفصالهما.

وذكرت مجلة "ذا ناشونال إنكوايرر" الأمريكية، أنه بعد تقصيها حقائق عن بيزوس لمدة 4 أشهرـ تبين بها أن الرئيس التنفيذي لـ "أمازون" كان يخون زوجته.

وقالت الصحيفة إن لديها أدلة على أن بيزوس كان يسافر مع عشيقته سرا إلى وجهات على متن طائرة خاصة تبلغ تكلفتها 65 مليون دولار.

وأشارت "ذا ناشونال إنكوايرر" وتقارير أخرى الى ان العشيقة هي لورين سانشيز، وهي مذيعة سابقة في محطة "فوكس" المحلية في لوس أنجلوس.

وبحسب "إنكوايرر"، فقد صرح محامي بيزوس أنه من "المعروف على نطاق واسع" أن بيزوس وزوجته كانا "منفصلين منذ زمن بعيد".

وزعمت المجلة الأمريكية، أن بيزوس (55 عاما) ظل يواعد لورين سانشيز (49 عاما) لمدة 8 أشهر.

وأشارت إلى أن بيزوس أرسل لسانشيز صورا لأعضائه التناسلية، وصورا له وهو عاري الصدر، وتتضمن لغة فاضحة، وفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

ووعدت مجلة "ناشونال إنكوايرر" بأنها ستنشر صور جيف بيزوس الفاضحة في أحدث أعدادها، على 11 صفحة.

ولم يعلق ممثلو جيف بيزوس على المزاعم الواردة في صحيفة "ذا ناشونال إنكوايرر" وكذلك لورين سانشيز، التي حاولت شبكة "سي إن إن" الأمريكية التواصل معها دون جدوى.

وتزوج الثنائي جيف وماكنزي بيزوس منذ أكثر من 25 عاما، ولهما أربعة أطفال وابنة بالتبني.

والتقى الثنائي، حينما كانت ماكينزي في مقابلة عمل مع جيف عام 1993.