البنتاغون ينفي بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا!

جهينة نيوز

أعلن ذلك المتحدث العسكري الأمريكي شون رايان انه لم تبدأ وزارة الدفاع الأمريكية سحب القوات الأمريكية من سوريا حتى الآن.

وقال العقيد رايان إن الولايات المتحدة لم تبدأ عملية سحب قواتها من سوريا بعد.

وأشار إلى أن ما فعلته الولايات المتحدة بشأن قواتها الموجودة في سوريا حتى الآن هو القيام باتخاذ عدد من "الإجراءات اللوجستية لدعم الرحيل".

وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي أنهم لن يناقشوا التحركات الفعلية للقوات لأسباب أمنية ولكنهم يؤكدون أنه لم يتم نقل القوات من سوريا حتى الآن.

وذكرت جريدة إلكترونية روسية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في نهاية العام الماضي عن بدء رحيل القوات الأمريكية عن سوريا، ولكنه نفى في بداية يناير/كانون الثاني أن يكون وعد بإخراج القوات الأمريكية من سوريا في وقت سريع.

وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد ترامب للقيام بعمليات قتالية جديدة في سوريا.