لبنان: مشاركة سوريا في القمة الاقتصادية مرتبط بقرار الجامعة العربية

جهينة نيوز

اعلنت اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى لبنان، أن التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر أغسطس اب الماضي، وأن مشاركة سوريا مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً، بحسب بيان صحفي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.

وأكد نبيه برى موافقته على دعوة ليبيا إلى حضور القمة، على أن توجه الدعوة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أن ذلك تم بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية.

وكان رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة انطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية نبيل شديد زارا كلاً من رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين واطلعوهم على كل الترتيبات المتعلقة بالقمة والدول المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها على جدول الاعمال، والموازنة التقديرية الخاصة بها وغيرها من المواضيع، ووافق الجميع على النقاط التي عرضت وصدرت في وقت لاحق المراسيم الخاصة بالقمة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال القمة العربية التي عقدت فى بيروت في العام 2002، شاركت ليبيا فى القمة بوفد رفيع المستوى.