قيادات عسكرية تركية رفيعة المستوى تجتمع لبحث تطورات الوضع في إدلب

السبت, 12 كانون الثاني 2019 الساعة 10:52 | سياسة, عالمي

قيادات عسكرية تركية رفيعة المستوى تجتمع لبحث تطورات الوضع في إدلب

جهينة نيوز

عقد وزير الدفاع التركي، أكار خلوصي، اجتماعا مع رئيس المخابرات ورئيس الأركان وقائد القوات البرية، على الحدود التركية السورية، لبحث تطورات الوضع في إدلب.

وقال وزير الدفاع في بيان اليوم السبت: "نبذل كل ما بوسعنا من أجل استمرار وقف إطلاق النار في إدلب والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الإطار نواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا".

وبحث الاجتماع بحسب البيان الوضع في إدلب في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه في سوتشي، كما بحث جهود استمرار وقف إطلاق النار وما ينبغي القيام به من أجل الاستقرار في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم


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