هيفا وهبي تغير اسم برنامج لبناني شهير!

السبت, 12 كانون الثاني 2019 الساعة 10:33 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هيفا وهبي تغير اسم برنامج لبناني شهير!

جهينة نيوز

تسببت الفنانة اللبنانة هيفا وهبي في تغيير اسم برنامج شهير والمذاع على فضائية "إل دي سي" اللبنانية.

وقرر البرنامج اللبناني لهون وبس" في حلقة أمس الجمعة أن يغير اسمه بشكل استثنائي إلى "لهيفا وبس"، بمناسبة حلول هيفا وهبي ضيفة فيه.

وفي بداية الحلقة، غازل مقدم البرنامج، هشام حداد، هيفا وهبي وفستانها الأخضر قائلا: "في العادي الناس تحتاج لخرزة زرقاء ولكنك تحتاجين لخضراء"، لترد عليه قائلة: "خرزة لبنان".

وشرحت هيفا وهبي لهشام حداد، الكثير من أسرار اللهجة المصرية.

وقالت: "الآن أنا قادمة من مصر وهم ملوك "القلش"، يعني التلاعب بالكلمات، وهناك من هم دمهم خفيف يتقنون هذه الأمر وآخرين دمهم ثقيل".

بعدها وجه حداد سؤالا لهيفا وهبي إن كان من الممكن أن ترتبط بشخص بوزن زائد، لتجيبه: "في مصر يطلقون على هذا الشخص اسم "كلبوظة".


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