بولتون: أمريكا لا تعترف بسلطات مادورو في فنزويلا وتعتبره ديكتاتورا!

جهينة نيوز

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون اليوم السبت أن بلاده لا تعترف بسلطات مادورو مؤكدا على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية ضد السلطات الفنزويلية.

وقال بولتون في بيان له: "الولايات المتحدة لا تعترف بتملك الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو، للسلطة بالقوة. فكان انتخابه في أيار / مايو 2018، غير حر، وغير أمين وغير موثوق به في جميع أنحاء العالم".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "ونعتقد أن نظام مادورو غير القانوني، مسؤول بشكل مباشر عن أمن جميع الفنزويليين الذين يطالبون بصوت عال بحق اختيار قادتهم بحرية. وسنواصل استخدام كل القوة الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".

هذا وأدى نيكولاس مادورو، اليمين الدستورية، يوم الخميس الماضي، ليتولى بعدها رسميا منصب رئيس فنزويلا للفترة 2019 — 2025. وكان مادورو قد فاز بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 أيار/ مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق.