6 سفن تجارية سجلت تحت العلَم السوري

جهينة نيوز

بيّن العميد أكرم إبراهيم ـ مدير عام الموانئ لـ«تشرين» أن التواصل مستمر مع عدد من الشركات والملّاك السوريين والأجانب للتسجيل تحت العلم السوري في الفترة القادمة، وأن ست سفن تجارية رفعت العلم السوري، منها ثلاث تعود ملكيتها للقطاع العام (للمؤسسة العامه للنقل البحري)، وثلاث للقطاع الخاص، واحدة منها ترفع بشكل مؤقت العلم السوري بانتظار استكمال إجراءات التسجيل الدائم، حيث تم تسجيل السفن الثلاث التابعة للقطاع الخاص خلال الثلث الأخير من العام الماضي 2018.

وأضاف أنه يتم تسجيل السفن وإصدار الشهادات وفقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية، حيث إن المديرية العامة للموانئ تطبق هذه الاتفاقيات، واعترفت المنظمة البحرية الدولية بالمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كمعهد معترف به، وتم إصدار مجموعة من شهادات الأهلية وشهادات الكفاءة.

وأوضح مدير عام الموانئ أن المديرية قامت بإصدار ومنح 5197 شهادة طبية دولية و35 شهادة تصديق بالاعتراف، وجددت 3 شهادات تصديق اعتراف و275 شهادة مشغل عام و3908 شهادات أهلية و61 شهادة كفاءة، وكذلك منحت 16 شهادة مرشد بحري خلال العام الماضي 2018.